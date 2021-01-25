В России и мире

ВОЗ: Менее 10% населения мира имеют антитела к COVID-19

Антитела к коронавирусу выработали менее 10% населения мира. Об этом заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.

Эксперт отметила, что ВОЗ следит за исследованиями, в которых анализируют очаги заражения в некоторых городах мира. Хотя результаты исследований показывают, что подчас не менее половины населения города имеют антитела к коронавирусу, это не позволяет говорить о достижении коллективного иммунитета, пишет РИА Новости.

«ВОЗ следит за этими сероэпидемиологическими исследованиями, по последним подсчетам, их было около 500, - рассказала Сумия Сваминатан. - И если рассматривать их вместе, получается, что менее 10% населения мира имеют антитела к этому вирусу. Безусловно, местами, например, в густонаселенных городских районах, есть очаги, в которых 50-60% населения подверглись воздействию вируса и имеют антитела. Однако из этого не следует, что весь город, провинция, штат или страна достигли коллективного иммунитета».

Главный научный сотрудник ВОЗ добавила, что единственный способ достижения коллективного иммунитета в мировых масштабах – это вакцинация.