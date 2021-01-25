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Аномальное тепло ожидается в европейской части России

Аномальное тепло сохранится на европейской территории России, при этом температура в течение рабочей недели повысится. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«На европейской территории России положительные значения аномалий будут увеличиваться, - цитирует его РИА Новости. - Положительная аномалия будет на всей европейской территории России. А в Красноярском крае сосредоточится очень холодная погода».

Он отметил, что средняя температура в предстоящие пять дней на европейской территории будет выше нормы на 2-5 градусов.

«А дальше (в выходные – ред.) ситуация будет меняться. По предварительным расчетам температура в центре европейской России и, вообще на территории европейской России, понизится. Меняются циркуляции и температура понизится. Уже ночные температуры будут отрицательными, дневные тоже около ноля. Температурный фон будет уже ниже нормы», - добавил Роман Вильфанд.