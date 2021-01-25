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В Эстонии вступили в силу новые ограничения из-за COVID-19

Новые ограничения из-за распространения коронавируса вступили в силу в Эстонии 1 марта. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

«Правительство ввело дополнительные меры, поскольку коронавирус широко распространяется по всей Эстонии и интенсивность заболеваемости очень высока. Цель дополнительных мер - уменьшить контакты между людьми, избежать большого скопления народа и тем самым ограничить распространение вируса», - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Согласно принятому решению, ученики средних и старших классов школ останутся на удаленном обучении. Ученики младших классов продолжат учиться очно, также продолжатся очные индивидуальные консультации и занятия для учащихся с особыми потребностями.

Кроме того, вводится запрет на организацию мероприятий в помещениях, в том числе на публичные богослужения, киносеансы, театральные представления и концерты. Проводить такие мероприятия с 22.00 до 6.00 запрещено.

В спортивных тренировках, а также в занятиях по интересам в помещении смогут принимать участие не более одного человека и тренера, на улице группа не может превышать 10 человек.

Спа, водные центры и сауны будут закрыты. Предприятия общепита смогут обслуживать клиентов на месте до 18.00 с соблюдением правил социального дистанцирования. Владельцы торговых центров должны будут нанять дополнительных охранников для проверки соблюдения норм безопасности.