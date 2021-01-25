В России и мире

В Кремле раскритиковали западные доклады о росте цен на продукты в России

Кремль категорически не согласен с исследованиями, согласно которым доходы россиян из-за пандемии упали больше, чем в среднем по миру. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «многие почувствовали изменение своих доходов в худшую сторону - это очевидно, и это произошло во всем мире».

«Но то, что в России, дескать, более острая проблема, чем в других странах мира, с этим мы не согласны», - цитирует представителя Кремля «Интерфакс».

Отвечая на вопрос о возможности введения в РФ продовольственных сертификатов, Дмитрий Песков сказал, что эти продуктовые сертификаты «весьма широко применяются в разных странах мира, в частности, они есть в США, это достаточно распространенная практика». «В экспертных кругах она обсуждается и здесь (в РФ)», - добавил он.