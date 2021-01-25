В России и мире

Впервые за семь недель в мире зафиксировали рост заболеваемости коронавирусом

Впервые за семь недель Всемирная организация здравоохранения зафиксировала рост случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

Такая тенденция наметилась в четырех из шести регионов - Европе, Северной и Южной Америке, Юго-Восточной Азии и Восточном Средиземноморье, пишет РИА Новости. «Это вызывает разочарование, но не удивление», - добавил Тедрос Аданом Гебрейесус.

Сейчас ВОЗ выясняет причины роста числа заражений. По словам руководителя ВОЗ, это может быть связано со смягчением ограничений, циркуляцией различных штаммов, а также потерей бдительности у людей.

Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что вакцины помогают спасти жизнь, но призвал не полагаться только на них. «Базовые меры общественного здравоохранения остаются основной для борьбы с коронавирусом», - заключил он.

Напомним, на прошлой неделе в мире зафиксировали более 2,6 млн случаев заражения коронавирусом. Неделей ранее это число было меньше 2,5 млн.