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Эксперты ВОЗ призвали не применять гидроксихлорохин для профилактики COVID-19

Препарат гидроксихлорохин не должен применяться в качестве средства для предупреждения заболевания коронавирусом. Соответствующую рекомендацию озвучили эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 2 марта.

«Противовоспалительное лекарство гидроксихлорохин не должно применяться для предотвращения заражения людей, у которых нет COVID-19», - говорится в заявлении международной группы экспертов ВОЗ по разработке руководящих принципов. - Эта настоятельная рекомендация основана на вызывающих высокую степень уверенности данных, полученных в ходе шести контролировавшихся исследований с участием более 6 тысяч человек».

Согласно полученным свидетельствам, гидроксихлорохин «не оказал значительного эффекта на уровень смертности и госпитализации», пишет ТАСС.

Эксперты констатировали с «умеренной степенью уверенности», что этот препарат «не оказывает значительного эффекта на лабораторно подтвержденные случаи заражения и, вероятно, повышает риск пагубных последствий»

Специалисты пришли к выводу, что данное лекарство «больше не является приоритетом для исследований и что ресурсы следует использовать для оценки других, более перспективных лекарств для предотвращения COVID-19».