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В России упростили порядок оформления выплат по уходу за инвалидами и престарелыми

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении оформления компенсационных выплат гражданам, ухаживающим за инвалидами и пожилыми людьми. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

Теперь при обращении за такими выплатами людям больше не придется подтверждать, что они не работают и при этом не получают пособие по безработице или пенсию. Также им больше не нужно собирать справки о смене места жительства подопечного. «Все эти сведения территориальные органы Пенсионного фонда будут получать с помощью федеральных информационных систем», - сообщили в пресс-службе правительства.

Ежемесячные компенсационные выплаты полагаются неработающим гражданам, которые ухаживают за инвалидами I группы, а также за престарелыми людьми, которым требуется постоянная помощь или которым исполнилось 80 лет.

Выплаты могут получать как члены семьи, так и приглашенные помощники. При этом период ухода учитывается в страховом стаже и влияет на размер страховой пенсии.