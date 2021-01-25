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Жители России решат, кто будет представлять страну на «Евровидении»

Зрители Первого канала 8 марта в прямом эфире выберут исполнителя, который представит Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» 18-22 мая в Нидерландах. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе Первого канала.

«Исполнитель и песня, которые представят Россию на конкурсе "Евровидение" в мае 2021 года в Роттердаме, будут выбраны 8 марта в результате национального зрительского голосования в специальном праздничном шоу, которое выйдет в прямом эфире Первого канала», - указали в пресс-службе.

Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта напомнил, что есть два равноценных способа выбора участника на конкурс «Евровидение», передает ТАСС.

Во-первых, вещатель может найти его самостоятельно, как, например, голландский телеканал в 2019 году выбрал Дункана Лоуренса, ставшего победителем конкурса. Во-вторых, вещатель может организовать национальный отбор, где артиста и песню выбирают жюри или зрители. «В последние годы мы обычно прибегали к первому способу. Но в этом году мы все же хотим, чтобы последнее слово осталось за зрителями, которым будут представлены композиции, соответствующие требованиям "Евровидения"», - привели в пресс-службе слова Аксюты.

65-й по счету конкурс «Евровидение» должен был пройти с 12 по 16 мая 2020 года в концертном зале Ahoy в Роттердаме под слоганом «Откройся». Россию на нем должна была представлять группа Little Big с песней Uno. Однако 18 марта 2020 года Европейский вещательный союз принял решение отложить конкурс из-за пандемии коронавируса.

Теперь планируется, что финал «Евровидения-2021» пройдет 22 мая в том же городе и под тем же лозунгом, однако его формат будет определен позднее. Ранее организаторы исключили привычный для всех формат проведения мероприятия. Рассматриваются различные варианты: от живого выступления участников с небольшим количеством зрителей в зале до мероприятия в полностью онлайн-формате.