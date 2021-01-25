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Президент СССР Михаил Горбачев отмечает 90-летие

Бывшему и единственному президенту СССР Михаилу Горбачеву исполнилось 90 лет. С юбилеем его поздравил президент России Владимир Путин, передает «Интерфакс».

Глава государства отметил роль Горбачева в отечественной и глобальной истории.

«Вы по праву принадлежите к плеяде ярких, неординарных людей, выдающихся государственных деятелей современности, оказавших значимое влияние на ход отечественной и мировой истории», - заявил Путин в поздравительной телеграмме. Он также отметил активное участие Горбачева в общественной и просветительской работе, а также в международных гуманитарных проектах.

Владимир Путин пожелал Михаилу Горбачеву здоровья и всего самого доброго.

Он был последним генсеком ЦК КПСС с 1985 по 1991 год, последним председателем президиума Верховного Совета СССР (1988 - 1989), а затем первым председателем Верховного Совета СССР (по 1990 год). С 1990 по 1991 год он был президентом СССР.

Горбачев был инициатором перестройки, введения политики гласности и вывода советских войск из Афганистана. Он вводил сухой закон. При нем закончилась холодная война и объединилась Германия, а также распался СССР и Варшавский блок. В 1990 году Горбачев стал лауреатом Нобелевской премии мира. Он основал фонд своего имени, и с 1993 года является соучредителем «Новой газеты». Ему принадлежат 10% издания.