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Эксперт спрогнозировал сроки окончания эпидемии COVID-19 в России

Пандемия коронавируса в России благодаря кампании по вакцинации населения может завершиться в середине этого года. Об этом заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава по Центральному федеральному округу, генеральный секретарь Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Малявин.

«Я думаю, что к середине года практически мы забудем про пандемию», - сообщил он в интервью телеканалу «Москва 24».

Андрей Малявин пояснил, что это произойдет благодаря формированию коллективного иммунитета за счет массовой вакцинации, а также большого количества переболевших.

При этом он призвал не рассчитывать на создание противовирусного препарата прямого действия в ближайшее время.