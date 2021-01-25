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В МВД отказались от идеи хранить отпечатки пальцев россиян до 100 лет

В МВД России отказались разрабатывать законопроект, предусматривающий увеличение срока хранения отпечатков пальцев граждан до достижения ими 100-летнего возраста.

«Законопроект, согласно которому органы внутренних дел могут хранить дактилоскопические данные ряда граждан до момента их смерти или до достижения ими 100-летнего возраста, прошел независимую антикоррупционную экспертизу, но МВД отказалось от дальнейшей его разработки, их законопроект рассматриваться не будет», - сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

20 февраля МВД РФ сообщило, что разработало законопроект о внесении изменений в статью 13 федерального закона о государственной дактилоскопической регистрации в РФ, которым предложило увеличить срок хранения дактилоскопической информации. В ведомстве подчеркнули, что необходимость увеличения сроков хранения в базах отпечатков пальцев обусловлена тенденцией к росту числа граждан старше 80 лет в России. По достижении данного возраста повышается вероятность возникновения заболеваний, которые могут приводить к потере памяти. Соответственно, увеличение сроков хранения дактилоскопической информации до достижения человеком возраста 100 лет является обоснованным, отметили в министерстве.