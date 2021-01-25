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В Италии обнаружили не поддающуюся вакцинам мутацию коронавируса

Новую мутацию коронавируса - нигерийский штамм - обнаружили на севере Италии (в Брешии). Президент Итальянского общества вирусологов и директор микробиологической лаборатории Арнальдо Карузо считает, что имеющиеся в распоряжении вакцины могут быть неэффективны против этого штамма.

«Впервые в Италии мы выделили штамм (нигерийский), отмеченный мутациями, против которых нынешние вакцины могут быть неэффективны», - отметил он. Подробностей об особенностях штамма не приводится.

В районе Брешии, достаточно затронутой пандемией весной прошлого года, опять растет число заражений, что ведет к ужесточению карантинных мер, пишет ТАСС.

По данным Высшего института здоровья, на данный момент британский штамм, который считается более заразным, превалирует на 54-64% в стране. В начале февраля его распространение среди инфицированных было менее 20%.

Специалисты в Италии на фоне нового роста числа заражений говорят о наступлении «третьей волны» пандемии.