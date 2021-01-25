В России и мире

В России намерены ужесточить наказание за угрозы в адрес полицейских

В России активно прорабатываются меры защиты правоохранителей и членов их семей от любых угроз, в том числе в соцсетях. Об этом заявил президент страны Владимир Путин сегодня, 3 марта, на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД России.

«Те, кто пытается помешать работе полиции, будут наказываться по всей строгости закона», - цитирует главу государства ТАСС.

Подводя итоги прошлого года, Путин позитивно оценил работу МВД.

«В 2020 году органы внутренних дел в целом успешно решали поставленные задачи», - сказал глава государства. По его словам, «несмотря на сложности, связанные с эпидемией коронавируса, органы внутренних дел действовали грамотно, четко, без сбоев».