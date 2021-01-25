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Эстонец умер после прививки вакциной AstraZeneca

31-летний сотрудник спасательного департамента умер в Эстонии после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca. Об этом заявила руководитель бюро надзора за безопасностью лекарственного департамента Майа Уускюла.

«Сегодня был прискорбный случай, когда из Ида-Таллинской центральной нам сообщили о смерти молодого мужчины в возрасте 31 года, который работал спасателем, - приводит ее словам РИА Новости. - После вакцинации у мужчины начала болеть голова и поднялась температура. Через 10 дней симптомы стали более серьезными, и его отвезли в больницу. Сегодня в полдень сообщили о его смерти. Изучается, сыграла ли вакцина роль в его смерти».

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Вакцинация от коронавируса началась в Эстонии 27 декабря. По состоянию на 3 марта прививку вакцинами Pfizer/BioNtech, Moderna и AstraZeneca сделали 84 175 человек.