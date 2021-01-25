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Путин призвал оградить детей от использования в «хорьковых» целях

Выступая на расширенном заседании коллегии МВД России, президент Владимир Путин призвал активнее выявлять в интернете тех, кто с помощью соцсетей вовлекает несовершеннолетних в противоправные действия, сообщают СМИ.

Глава государства напомнил, что зачастую Интернет используется для распространения детской порнографии, проституции, для доведения молодых людей до самоубийств. Отдельно президент отметил и призывы к несовершеннолетним участвовать в незаконных митингах.

«Кстати, то, что несовершеннолетних втягивают в незаконные несанкционированные уличные акции, это, конечно, нарушение закона», – указал Владимир Путин, добавив, что нужно реагировать на подобные нарушения.

По мнению главы государства, поступая таким образом, люди пытаются достичь своих собственных «хорьковых» целей.

«Но кто бы и под каким бы ни было предлогом ни пытался хладнокровно использовать детей для достижения своих собственных эгоистических, хорьковых целей, мы никогда не должны забывать о том, что это наши дети. И работать нужно так, чтобы не создавать дополнительных угроз для их жизни и здоровья», – подчеркнул Владимир Путин.