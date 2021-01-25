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Фонд президентских грантов выделил 1,6 млрд рублей на поддержку НКО в регионах

Фонд президентских грантов выделил 1,6 млрд рублей на увеличение поддержки НКО в субъектах Российской Федерации. Такое решение принято сегодня, 3 марта, на заседании координационного комитета под председательством первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко.

О заинтересованности в сотрудничестве с фондом по вопросам совершенствования механизмов грантовой поддержки некоммерческих организаций заявили все субъекты Российской Федерации. 84 из них запросили у фонда софинансирование, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ФПГ.

Софинансирование выделяется уполномоченным органам (организациям) в субъектах Российской Федерации на условиях оказания ими поддержки некоммерческим организациям исключительно по итогам открытых и прозрачных конкурсов, организуемых в соответствии с лучшими практиками и рекомендациями Фонда президентских грантов.

На такую поддержку в регионах на 2021 год предусмотрено 2,9 млрд рублей.

По решению Координационного комитета Фонд президентских грантов добавит к этой сумме софинансирование в размере 1,6 млрд рублей, которое распределено между 84 субъектами Российской Федерации.

Таким образом, только на грантовую поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций на региональном уровне (без учета субсидий на оказание общественно полезных услуг, исполнение социального заказа) в этом году будет направлено более 4,5 млрд рублей.

При этом по результатам конкурсов, проводимых самим Фондом президентских грантов, среди указанных организаций в 2021 году распределяются прямые гранты президента в объеме свыше 8 млрд рублей. Итоги первого конкурса были подведены 14 января. Прием заявок на участие во втором конкурсе 2021 года продолжается до 15 марта.

Условия и порядок софинансирования, а также его распределение между регионами опубликованы на сайте фонда.