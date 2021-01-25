В России и мире

Россиянину грозит реальный срок за прогулку без трусов до магазина

Мужчине грозит серьезный срок за прогулку без трусов до магазина. Походом за покупками в неглиже горожан шокировал житель Мурманска. Видеозапись инцидента опубликована в соцсети ВКонтакте в группе «Подслушано в Мурманске №1 | ПВМ».

По словам очевидцев, инцидент произошел на улице Саши Ковалева. Из одежды мужчина одел только свитер-водолазку и ботинки.

К сожалению, свидетелями этой прогулки стали дети. Из-а демонстрации половых органов несовершеннолетним местные правоохранители могут возбудить в отношении мурманчанина уголовное дело по ст. 135 УК РФ.