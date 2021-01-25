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Шутка словацкого премьера об обмене части Украины на вакцину обернулась политическим скандалом

Премьер Словакии Игор Матович заявил, что пообещал России в обмен на вакцину против коронавируса «Спутник V» «Закарпатскую Украину». Потом он объяснил, что это была шутка, пишет газета «Взгляд».

Шутка премьера Словакии прозвучала в эфире Radio Express. Видео с интервью было размещено в Facebook радиостанции.

Ранее Матович заявил, что Словакии следует как можно скорее приобрести российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». 1 марта Словакия получила первую партию «Спутника V», не дожидаясь ее регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств.

МИД Украины потребовал официальных извинений от словацкого премьер-министра, в шутку пообещавшего России украинское Закарпатье в обмен на вакцину от коронавируса. В украинское дипломатическое ведомство вызвали временного поверенного в делах Словакии в Киеве Матуша Корбе. Ему выразили протест «из-за некорректных высказываний премьер-министра» во время сегодняшнего интервью словацкому радио «Экспресс».