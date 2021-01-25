В России и мире

Россияне дали высокую оценку «Спутнику V» - гендиректор ВЦИОМ

Изобретение «Спутника V» очень высоко оценивается россиянами, рассказал газете «Известия» генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров.

«Мы недавно проводили опрос по поводу российской науки, просили назвать главные достижения — и на первое место безальтернативно вышло именно создание вакцины. А ведь мы — единственная страна в мире, у которой не одна, не две, а три работающих вакцины», — заметил социолог.

Тем не менее значительная часть населения пока прививаться не спешит, отметил Валерий Федоров. Однако, по его словам, все, кто хочет вакцинироваться, доверяют отечественным, а не зарубежным препаратам.

«В мире сегодня дефицит вакцин, и никто нам не предлагает ни Pfizer, ни Moderna. Да и "информационная вакцинная война" продолжается, постоянно люди слышат о низкой эффективности иностранных препаратов. Это, разумеется, не прибавляет доверия к ним», — сказал он.