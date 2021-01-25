В России и мире

Об арктическом вторжении предупреждают синоптики жителей европейской России

Об арктическом вторжении предупреждают синоптики жителей европейской России, сообщает центр «Фобос».

«Сегодня снеговые тучи, накрывавшие регион, в основной массе рассеются, снегопады ослабеют. Но с севера на Русскую равнину уже прорывается новая облачная гряда. Каких-то аномальных метелей она не принесет, зато повлияет на температурный режим. Ведь вслед за ней в нашу страну начнут поступать воздушные массы из акватории Баренцева моря. Уже к вечеру они доберутся до Верхней Волги и затем продолжат растекаться по Европейской России. И означает это ровно одно – весенние процессы повернутся вспять, и лужи на улицах городов станут замерзать», - говорится в сообщении.

Смотрите также Солнечную и прохладную погоду обещают синоптики псковичам 8 марта

4 марта холодные воздушные массы вытеснят оттепели с севера Русской равнины, отмечают синоптики. «Они сохраняться только в южных и средних широтах. Здесь столбики термометров поднимутся выше 0...+5 градусов, а в Крыму и на Кубани – выше +10 градусов. Но к субботе арктическое вторжение охватит уже большую часть Европейской России: дневная температура в средней полосе понизится до -5...-10 градусов, а на северо-востоке региона и до -15...-20 градусов. Весна сохранит позиции только на крайнем юге: на Кубани и Северном Кавказе столбики термометров опять поднимутся выше +10 градусов», - добавили специалисты.