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Владимир Путин назначил первого заместителя директора ФСБ

Первым заместителем директора Федеральной службы безопасности стал генерал-полковник Сергей Королев. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал 24 февраля, когда в центральном аппарате прошла коллегия ФСБ с участием главы государства, пишет РБК.

До нового назначения Сергей Королев руководил одним из ключевых подразделений ведомства - Службой экономической безопасности (СЭБ). Временно обязанности руководителя СЭБ исполняет первый заместитель главы этой службы Сергей Алпатов.

До прихода в центральный аппарат спецслужбы Сергей Королев являлся сотрудником Службы экономической безопасности управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. С 2007 по 2011 год он был советником министра обороны Анатолия Сердюкова. После этого получил назначение на должность главы Управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ.