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ФСБ предотвратила теракт в Калининградской области

Федеральная служба безопасности России предотвратила теракт на объекте энергетики в Калининградской области, сообщается на сайте ведомства.

ФСБ задержала гражданина России, планировавшего его совершение по мотивам ненависти к действующей власти. Известно, что он вербовал жителей региона для участия в террористической деятельности.

По месту жительства злоумышленника обнаружили самодельное взрывное устройство, инструкции по его изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатых веществ, а также материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти.

Следственные органы в отношении задержанного возбудили уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения.