В России и мире

К концу марта прирост заболеваемости COVID-19 может упасть до 0,1%

Если вакцинация будет успешной, есть шанс, что подъема заболеваемости в России не будет. Об этом сообщил завкафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ, руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров.

В прогнозах эксперт предлагает ориентироваться на процентный прирост выявленных случаев заболевания COVID-19. Пока его значения, начиная от дат выхода на глобальные пики заболеваемости, имеют устойчивую тенденцию убывания. В России значение процентного прироста 1,02%, зарегистрированное 24 декабря, опустилось к 3 февраля до 0,42%, а в Москве - с 1,08% до 0,17%, пишет газета «Известия».

«Россия сможет выйти на уровень процентного прироста 0,1% в конце второй декады марта, Москва - в ее начале», - рассказал Виктор Захаров.

Самое лучшее, что каждый из нас может сделать, чтобы способствовать дальнейшему подавлению эпидемии, это сделать прививку, подытожил эксперт.