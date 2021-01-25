В России и мире

В странах ЕАЭС планируют запретить одноразовые пакеты

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) намерены ввести поэтапный запрет на использование пластиковых пакетов. Изучение вопроса предусматривает стратегия развития Евразийской экономической интеграции до 2025 года, сообщили в пресс-службе ЕЭК. Комиссия ведет подготовку соответствующего плана.

Вопрос поэтапного запрета одноразового пластика уже рассматривали в 2020 году на совещании по развитию сотрудничества предприятий ЕАЭС. В министерстве природы Белоруссии считают целесообразным «в рамках стратегических направлений развития Евразийской экономической интеграции до 2025 года оставить реализацию мероприятия, позволяющего осуществить поэтапный запрет, ввоз и производство одноразового пластика, в том числе пакетов», сказано в письме ведомства в ЕЭК.

В письме Минэкономразвития России в ЕЭК сказано о возможности «обсуждения мероприятий, связанных с производством, импортом и запретом одноразового пластика», пишет газета «Известия».

Сейчас согласовывается проект плана реализации Стратегии развития Евразийской экономической интеграции, сообщили в МЭР. В документ предполагается включить конкретные мероприятия по вводу поэтапного запрета на ввоз и производство одноразового пластика, сказали в министерстве. Утвердить проект намерены в первом квартале 2021 года, заявили там.

Минприроды России также выступает за снижение ввоза и производства пластика, влияющего на загрязнение окружающей среды.

Минпромторг России поддерживает идею поэтапного сокращения и вывода из оборота отдельных видов одноразовых и трудноперерабатываемых товаров: тары, посуды и упаковки. Но важно принимать во внимание экологические и экономические последствия с учетом возможных альтернатив, подчеркнули в Минпромторге.