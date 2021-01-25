В России и мире

В России появились два новых миллиардера

Российские основатели сети магазинов Fix Price — Сергей Ломакин и Артем Хачатрян — стали долларовыми миллиардерами в ходе выхода компании на IPO, об их появлении сообщило Bloomberg. Состояние каждого из двоих предпринимателей агентство оценило в 3,6 миллиарда долларов. Оценки Forbes немного ниже — 3,4 миллиарда долларов.

Ранее ретейлер разместил свои ценные бумаги на Лондонской бирже по цене 9,75 доллара за штуку, инвесторы оценили всю компанию в 8,3 миллиарда. Fix Price надеется в ходе IPO привлечь 2 миллиарда долларов с учетом опциона на доразмещение. В сделке решили участвовать суверенный фонд Катара QIA (купит акции по цене размещения на 150 миллионов долларов), фонды под управлением BlackRock (150 миллионов), GIC (100 миллионов) и APG (75 миллионов), передает «Лента.ру».