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Премьер Словакии отказался вернуть российскую вакцину «Спутник V»

Премьер-министр Словакии Игорь Матович отреагировал на призывы отказаться от российской вакцины «Спутник V». Политик заявил, что не вернет препарат обратно. Об этом он написал в своем Facebook, сообщает «Лента.ру».

Сразу несколько словацких политиков после закупки российской вакцины раскритиковали действия правительства. Два вице-премьера и лидеры двух партий Рихард Сулик («Свобода и солидарность») и Вероника Ремишова («За людей») сказали, что после закупки вакцины не исключают реорганизацию кабмина вплоть до выхода партий из его состава.

Матович подчеркнул, что после закупки препарата на него обрушилось множество критики, однако когда Москва предложила вернуть партию препарата без последующих санкций, критики замолчали. «По правде говоря, я никогда и не позволил бы вернуть [препарат] назад. Никогда!», — написал премьер.

Он также добавил, что не откажется от спасения собственного народа с помощью качественной вакцины только потому, что она произведена в России.

Поставка российской вакцины привела к серьезным политическим разногласиям внутри страны. Глава МИД Словакии Иван Корчок обрушился с критикой на премьер-министра Игора Матовича, который лично встречал первую партию в аэропорту. Корчок даже назвал российский препарат «инструментом гибридной войны», который разделяет европейские страны и выставляет ЕС неудачником. Против использования вакцины «Спутник V» выступила и президент страны Зузана Чапутова.