В России и мире

Женщинам-военнослужащим центра связи Балтийского флота отправили зашифрованное поздравление

На Балтийском флоте необычным способом поздравили женщин, проходящих службу в центре связи. Как сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ, в честь праздника 8 марта командование центра связи Балтийского флота прислало поздравительную радиограмму прямо во время проведения состязания по специальности устроенного для военнослужащих-женщин и гражданского персонала центра связи Балтийского флота.

Накануне международного женского дня командование части устроило своеобразное состязание для телеграфисток центра связи по радиоспорту. Задача участниц, быстро и безошибочно принять сигналы азбуки «Морзе» превратив их в буквенно-цифровое значение. Истинная цель занятия для представительниц прекрасного пола держалась в строгой тайне.

К заданию мужчины из центра связи подошли творчески. Они заранее заготовили зашифрованное поздравление и воспроизвели его среди учебных радиограмм. Уже в процессе приема поздравления женщины в погонах, которые несколько мгновений были не на шутку напряжены, вдруг с улыбкой стали расшифровывать «точки» и «тире».

Затем в класс неожиданно зашли их сослуживцы-мужчины в парадной форме с цветами в руках, торжественно поздравили всех участниц состязательного этапа и вручили каждой женщине по букету тюльпанов.