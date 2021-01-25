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Более 15 тысяч прыжков с парашютом совершили военнослужащие ВДВ в феврале

Более 2 тысяч мероприятий боевой подготовки проведено в соединениях, воинских частях и учреждениях Воздушно-десантных войск в феврале. Как сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Министерства РФ, в рамках подготовки воинских частей и подразделений в войсках проведено одно командно-штабное учение с гвардейскими Костромским парашютно-десантным и артиллерийским полками под руководством Врио командира Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения гвардии полковника Александра Корнева, в ходе которого было десантировано около 1 тысячи военнослужащих и 7 единиц боевой и специальной техники, после чего были отработаны вопросы по захвату объектов аэродрома условного противника, уничтожения постов охраны и взятие под контроль командно-диспетчерского пункта (КДП), взлетно-посадочной полосы, складов горюче-смазочных материалов и вооружения.

В дальнейшем десантники совершили марш на полигон Песочное в Ярославской области, где провели розыгрыш боевых действий парашютно-десантного батальона в обороне с проведением этапов боевой стрельбы.

В феврале проведено два батальонных тактических учения, одно из которых, с личным составом усиленного парашютно-десантного батальона Камышинского отдельного гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего соединения, было проведено под руководством заместителя командующего Воздушно-десантными войсками генерал-майора Анатолия Концевого, где в качестве обучаемых были привлечены все командиры полков и бригад Воздушно-десантных войск. В ходе учения было проведено десантирование более 350 военнослужащих и 3 единиц боевой и специальной техники, с последующим захватом полевого аэродрома и выполнением тактических задач в наступлении.

Также, в соединениях и воинских частях проведено 18 боевых стрельб взводов, 20 ротных тактических учений, а также более 2000 занятий по огневой подготовке с различными подразделениями, из них более 45% ночных занятий.

Кроме того, в феврале личным составом Воздушно-десантных войск совершено более 15 тысяч прыжков с парашютом из самолетов военно-транспортной авиации и транспортно-боевых вертолетов, а также успешно десантировано 13 единиц боевой и специальной техники.