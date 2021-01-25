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Эстонские подростки готовятся к войне с Россией

В Эстонии увеличивается число подростков, которые проходят подготовку для участия в возможной войне с Россией. Министр обороны Эстонии Калле Лаанет, ссылаясь на результаты социологических опросов, заявил, что доля юных граждан, готовых оказать вооруженное сопротивление в случае нападения на страну, по сравнению с прошлым годом увеличилась с 54 до 63%, пишет RT.

«В учебных программах школ, дающих среднее образование, учение о государственной обороне считает необходимым 81% населения», - отметил Калле Лаанет. По его словам, в Эстонии сохраняется высокий уровень патриотизма.

Присутствие в стране войск НАТО поддерживают три четверти населения, а 65% респондентов полагают, что дислокация контингента иностранных военнослужащих повысила безопасность Эстонии.

Калле Лаанет полагает, что Эстония якобы может подвергнуться нападению со стороны РФ. По его мнению, Москва готова развязать войну по причине «социально-экономических» проблем внутри России.

По мнению экспертов, в стране наблюдается рост русофобии, которую подогревают официальные власти, пытаясь запугать население опасностью из-вне.

«Миф об "угрозе с Востока" превратился в навязчивую идею эстонских властей, а благодаря масштабной пропаганде значительная часть населения "заразилась" русофобским алармизмом», - отметил заведующий Центром постсоветских исследований Института экономики РАН Леонид Вардомский.