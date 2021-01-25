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Новый сорт орхидеи вывели в России к 8 Марта

Сотрудники оранжереи Ботанического сада Российской академии наук (РАН) вывели новый сорт орхидеи, сообщает Министерство науки и высшего образования РФ. Новый сорт орхидеи имеет лепестки нежного красного цвета с оранжевой внутренней частью.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков предложил женщинам дать новому цветку имя. Из всех поступивших предложений сотрудники оранжереи Ботанического сада РАН отберут 10 лучших, пишет ТАСС.

Для участия в акции необходимо написать свой вариант названия цветка в комментарии к посту с поздравлением министра в официальных аккаунтах Минобрнауки в социальных сетях. Из этих вариантов будут выбраны 10 лучших.

Окончательное решение о названии нового сорта примут пользователи интернета 14 марта в ходе голосования на площадке Минобрнауки России в социальной сети «ВКонтакте». Выбранный пользователями вариант будет зарегистрирован в качестве названия нового сорта орхидеи и внесен в реестр.