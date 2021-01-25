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В Австрии прекратили вакцинацию от COVID-19 партией AstraZeneca после смерти женщины

В Австрии приостановили использование партии вакцины AstraZeneca в связи со смертью одной привитой женщины и заболеванием другой. Об этом сообщает австрийское Федеральное ведомства по безопасности в сфере здравоохранения (BASG).

49-летняя женщина, получившая прививку от коронавируса, скончалась в результате тяжелых нарушений свертываемости крови, пишет РИА Новости. У другой привитой 35-летней женщины развилась тромбоэмболия легочной артерии, в настоящее время она выздоравливает.

Обе женщины получили вакцину из одной и той же партии препарата в клинике в Цветле (федеральная земля Нижняя Австрия).

«В настоящее время нет никаких доказательств причинно-следственной связи с вакцинацией», - отметили в ведомстве, указав, что тромботические нарушения не входят в число известных побочных эффектов вакцины от AstraZeneca.

В настоящее время ведется расследование с целью исключить наличие связи между ухудшением состояния здоровья привитых и вакцинацией. При этом «в целях безопасности» было принято решение не использовать оставшуюся часть партии вакцины, которая применялась для вакцинации обеих женщин.