В России и мире

Около 90 псковских десантников примут участие в российско-белорусском учении в марте

Совместное белорусско-российское тактическое учение состоится на полигоне «Осиповичский» в Минской области Республики Беларусь с 15 по 27 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

После проведения боевого слаживания, которое пройдет в течение недели после прибытия подразделения ВДВ России в Минскую область, подразделения российских и белорусских десантников отработают совместные специальные действия усиленного парашютно-десантного батальона в обороне и наступлении днем и ночью.

От России в учении примет участие около 90 военнослужащих гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединение ВДВ, от ССО вооруженных сил Республики Беларусь - более 400 человек личного состава и около 100 единиц боевой и специальной техники Витебского отдельного гвардейского воздушно-десантного соединения.

Первое в этом году совместное российско-белорусское тактическое учение пройдет с 9 по 20 марта на полигоне «Поливно» в Ульяновской области.