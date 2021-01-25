В России и мире

Россияне назвали профессии с неоправданно высокими и низкими зарплатами

Россияне перечислили профессии с неоправданно высокой зарплатой. Чаще всего участники опроса называли политиков (79% опрошенных), сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования компании Ipsos.

Также респонденты считают слишком большой зарплату банкиров (61%). Четверть опрошенных россиян назвала полицейских, еще 14% сочли слишком высокой зарплату программистов.

При этом слишком маленькую зарплату, по мнению 71% опрошенных, получают соцработники. 70% назвали неоправданно маленькими зарплаты медсестер и работников яслей. О недостаточной оплате труда учителей высказались 63% опрошенных россиян.

А вот бухгалтеры получают столько, сколько должны, согласились 62% респондентов. Также россияне назвали оправданной зарплату компьютерных инженеров/программистов (60%) и работников магазинов или ассистентов (57%).

Любопытно, что и в других странах слишком высокими сочли зарплаты политиков и банкиров — 74 и 41 процент соответственно.

В опросе Ipsos участвовали 20,5 тысячи онлайн-пользователей из 28 стран, в том числе из России.