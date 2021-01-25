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Военкомат предложил россиянкам в честь 8 Марта сдать бывших в армию

Начальник отдела по работе с гражданами военного комиссариата Ленинградской области полковник Юрий Хромов опубликовал на своей Instagram-странице видеообращение, в котором поздравил женщин с 8 Марта. При этом полковник предложил прекрасной половине отмечать в комментариях аккаунты бывших возлюбленных, чтобы их забрали в армию, пишет «Коммерсантъ».

«Позвольте преподнести вам небольшой подарок. Оставляйте в комментариях аккаунты ваших бывших, а мы их встретим на призывных пунктах. И помните - настоящий мужчина должен иметь военный билет», - сказал полковник Хромов.

Он также пожелал женщинам, чтобы их всегда окружали «настоящие защитники не только родины», но и их самих.

Добавим, что, судя по комментариям к посту полковника, большинству его подписчиц понравился такой подарок. «Если вы его заберете, это будет самым лучшим подарком», «Это лучшее предложение в моей жизни», «Как минимум, это веселое и оригинальное поздравление», - высказались представительницы прекрасного пола. При этом количество тэгов на аккаунты мужчин в комментариях уже перевалило не за одну сотню.

Мужчины отреагировали на такое поздравление недоумением. «Я запутался, служба в армии - это почетная обязанность или форма наказания?» - поинтересовался один из участников дискуссии.

Добавим, что весенний призыв на военную службу в России начинается 1 апреля.