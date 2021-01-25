В России и мире

Госдума готовит законодательные решения в ответ на блокировку публикаций СМИ в Facebook

Госдума займется разработкой законодательных решений после того, как Facebook заблокировал публикации ряда российских СМИ, пишут «Ведомости» со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслава Володина.

«Со стороны Facebook подобное происходит не впервые, ранее так же поступали Instagram и Twitter. Считаю, что такое неприемлемо. Это нарушает наше национальное законодательство. Мы будем предлагать законодательные решения, которые не допускали бы подобного в отношении российских СМИ», - отметил спикер Госдумы.

Этот вопрос станет приоритетным и на ближайших международных встречах, добавил Володин, обратив внимание на то, что с «беспределом глобальных IT-компаний» борются также в Италии, Австралии, Индии и других странах.

Накануне Facebook заблокировал доступ к публикациям ряда СМИ, посвященным задержанию сторонников украинских националистов в Воронеже.