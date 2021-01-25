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Кассационный суд запретил забирать подарки у бывших любовниц

Первый кассационный суд общей юрисдикции сделал важное разъяснение: бывшая любовница ничего не должна мужчине, сколько бы денег во время отношений он на нее ни потратил. Подарки, сделанные в период романтической связи, в том числе деньги, - это не долг. Получить их назад, после того как связь прервалась, нельзя. Такое указание получили все судьи нижестоящих инстанций, пишет «Российская газета».

Вопрос ребром перед женщиной и судебными инстанциями поставил один из жителей Саратовской области. Он потребовал от бывшей любовницы 77,4 тысячи рублей, потраченные за почти год романтической связи. К иску были приложены распечатки с банковской карты. Их любовь уложилась ровно в 57 переводов. Дело оказалось настолько значимым, что Первый кассационный суд включил его в свежий обзор судебной практики, сделав подробные разъяснения на будущее.

Истец - далеко не первый и не последний мужчина, оставшийся с разбитым сердцем и похудевшим кошельком. И не первый, кому пришло в голову судиться за свои романтичные траты. В последнее время это стало правовым трендом: отправленные в отставку кавалеры начали регулярно подавать иски к разлюбившим их женщинам.

Суды Саратовской области едва не создали опасный для женщин прецедент. Нижестоящие инстанции обязали ответчицу вернуть обиженному мужчине деньги. Да еще заставили компенсировать судебные расходы, в том числе траты на адвоката.

Если говорить на юридическом языке, то денежные переводы от ухажера люди в мантиях признали «неосновательным обогащением». Логика вполне мужская: раз они больше не пара – значит, все это время женщина обогащалась за его счет.

Однако кассационная инстанция не согласилась с мужской логикой и заставила пересмотреть дело.

«Денежные средства и иное имущество не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения, если будет установлено, что воля передавшего их лица осуществлена в отсутствие обязательств, то есть безвозмездно и без встречного предоставления - в дар либо в целях благотворительности», - пояснил Первый кассационный суд.

На практике суды иногда стали приравнивать выписки с банковских карт к распискам. Мол, раз деньги переведены и получатель не может объяснить, за что, то это заем, который положено вернуть. Однако на романтические отношения такой подход не распространяется. Теперь это официально признал Первый кассационный суд. Бросить любимой денег на карту или телефон - все равно что подарить, и не важно, как сложатся потом отношения.

В Санкт-Петербурге, к слову, был создан другой прецедент: муж подал иск к любовнику своей жены, обвиняя того в разрушении семьи. Супруга-изменщица была привлечена в качестве третьего лица. Суд, рассмотрев дело, отклонил иск. Люди в мантиях признали: в распаде семьи всегда виноваты только супруги, а потому они должны разбираться между собой. Любовник в данном случае - ненадлежащий ответчик.