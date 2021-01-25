В России и мире

Манижа представит Россию на конкурсе Евровидение-2021»

Певица Манижа с песней «Русская женщина» стала победителем Национального отбора в прямом эфире Первого канала 8 марта и будет представлять Россию на конкурсе песни «Евровидение-2021», который пройдет в Роттердаме. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Первого канала, в шорт-листе кандидатов на участие были также группа Therr Maitz («Future is bright») и дуэт #2Маши («Bitter words»).



Фото: пресс-служба Первого канала

Манижа - российская певица, независимый музыкант, автор и исполнитель, режиссер музыкальных клипов, общественный деятель в области борьбы против домашнего насилия, с 2019 года амбассадор фонда «Подари жизнь», с 2020 посол Доброй Воли ООН по делам беженцев.

«Для меня участие в Евровидении - это великая возможность поговорить с миром о том, что для меня действительно важно. Я таджичка, но Россия приняла и вырастила меня. Я хотела бы, чтобы мир увидел нашу страну такой, какой ее знаю я: щедрой, открытой, яркой, ни на что не похожей», - отметила она.

О своей песне «Русская женщина» Манижа рассказала, что она о трансформации самоощущения женщины за последние несколько столетий в России.

«Российская женщина прошла удивительный путь от крестьянской избы до права избирать и быть избранной (одной из первых в мире), от фабричных цехов до полетов в космос. Она никогда не боялась противостоять стереотипам и брать ответственность на себя. Это и стало источником вдохновения для написания песни. По стечению обстоятельств она родилась 8 марта 2020 года на гастролях, но впервые я исполняю ее лишь спустя год», - поделилась Манижа.

Смотрите также Little Big отказалась от участия в Евровидении-2021

Напомним, конкурс песни «Евровидение», отмененный в прошлом году из-за пандемии, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. В 2020 Россию должна была представлять группа Little Big с песней UNO, клип на которую стал самым популярным видео на канале «Евровидения» в Youtube за всю историю.