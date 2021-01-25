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Следующие длинные выходные ожидаются в России в мае

Следующие длинные выходные в России ожидаются в мае - с 1 по 3 и с 8 по 10 мая в связи с празднованием Дня труда и Дня Победы, сообщает Роструд.

«В мае выходные продлятся с 1-го по 3-е число и с 8-го по 10-е, так что первые две рабочие недели будут четырехдневными. Рабочими будут дни с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая», - отметили в ведомстве.

Летом ожидается всего одна короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня России 12 июня, пишет ТАСС. Праздник выпадает на субботу, поэтому выходной переносится на понедельник, 14 июня.

В начале ноября будет трехдневная рабочая неделя и длинные выходные в связи с празднованием Дня народного единства (4 ноября) и переносом выходного дня с субботы (2 января) на пятницу (5 ноября). Таким образом, в первую ноябрьскую неделю дни с 1 по 3 ноября будут рабочими, а с 4 по 7 ноября - выходными.

Последняя рабочая неделя 2021 года завершится в четверг, 30 декабря.