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Греция откроется для туристов с 14 мая

Министр туризма Греции Харис Теохарис заявил, что страна может с 14 мая начать принимать туристов. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Афинское агентство новостей АМНА.

Он подчеркнул, что это касается не только туристов из стран ЕС, но и из России, Белоруссии и Украины.

При этом в начале апреля возможно «пилотное» открытие для стран Евросоюза, а также тех стран, которые активно проводят вакцинацию, например, Израиля, сказал Теохарис.

Туристы будут должны пройти вакцинацию, иметь антитела или отрицательный результат теста на COVID-19.