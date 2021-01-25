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В России и мире

Операторов сотовой связи обязали блокировать мобильные номера в тюрьмах

09.03.2021 22:23|ПсковКомментариев: 0

В России операторов сотовой связи обязали по запросу ФСИН блокировать мобильные номера, которые используют на территории тюрем. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Изменения внесли в федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». Попросить оператора о блокировке, в частности, может в письменном виде начальник территориального органа ФСИН, в чьем ведении находится конкретное исправительное учреждение.

Законопроект внесли в Госдуму 9 января, нижняя палата приняла его 17 февраля. Один из авторов инициативы, глава комитета Думы по информационной политике Александр Хинштейн говорил, что ФСИН будет выявлять незаконно работающие мобильные номера с помощью технических средств.

В России любое использование сотовой связи в местах лишения свободы незаконно. Запрет касается не только заключенных, но и всех, кто находится на территории исправительного учреждения. Несмотря на это, согласно статистике ФСИН, в 2018 году у осужденных было изъято более 56 тыс. мобильных телефонов.

В пояснительной записке авторы законопроекта указывали на случаи мошенничества и другие правонарушения, совершенные осужденными с помощью телефонов. Так, они могут давить на свидетелей, руководить преступниками на воле или заниматься распространением наркотиков. Кроме того, известны случаи создания в тюрьмах целых call-центров из осужденных.

Источник: Псковская Лента Новостей
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