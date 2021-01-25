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Владимир Путин подписал закон о блокировке телефонных номеров в тюрьмах

Президент России Владимир Путин подписал закон об обязанности мобильных операторов отключать сотовую связь в тюрьмах по просьбе ФСИН. Соответствующий документ разместили на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что операторы связи обязаны прекращать услуги связи по таким номерам на основании письменного мотивированного решения руководителя территориального органа УИС, в ведении которого находится соответствующее исправительное учреждение или следственный изолятор.

Закон уточняет перечень лиц, которые могут обращаться с представлением о блокировке или о пресечении оказания услуг связи — в него включены сам руководитель ФСИН, его заместители, а также руководитель территориального органа службы.

Порядок взаимодействия ФСИН с операторами связи определит правительство.