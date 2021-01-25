В России и мире

Новый российский препарат от COVID-19 могут зарегистрировать летом

Этим летом в России могут зарегистрировать первый отечественный препарат для лечения коронавируса на основе генно-инженерных антител. Его разрабатывают специалисты Института биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова (ИБХ РАН), Центра компетенций НТИ ИБХ РАН, компании «Фармсинтез» и китайские ученые.

Директор института, академик Александр Габибов отметил, что уже провели полный цикл испытаний на животных и первую стадию клинических исследований. Лекарство будет предназначено для пациентов с хроническими заболеваниями и среднетяжелых больных, пишет газета «Известия».

«Речь о препарате, который влияет на иммунную составляющую. Одна из наиболее известных и опробованных терапий в данном случае - это переливание сыворотки [крови] переболевших CОVID-19. У человека выработался хороший пул нейтрализующих антител, которые могут помочь организму другого пациента бороться с заболеванием. Однако плазмы мало, на всех ее не хватает. Отсюда следует глобальный вывод: необходимо создать искусственные антитела с вариабельными доменами, которые будут связывать вирус», - рассказал Александр Габибов.

По словам академика, сейчас в Минздрав РФ подали регистрационное досье. Разработчики ожидают, что в марте получат разрешение на проведение клинических испытаний. Они будут проходить в 15 клинических центрах Москвы и Санкт-Петербурга и могут быть закончены в июне-июле, а летом препарат будет готов к выпуску.