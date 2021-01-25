В России и мире

Россию ожидает катастрофически долгое лето

К 2100 году Россию и другие страны Северного полушария ждут климатические изменения катастрофического характера, прогнозируют китайские ученые.

Через 80 лет в Северном полушарии лето будет длиться почти полгода, если не предпринимать мер по смягчению последствий изменения климата, пишет РИА Новости со ссылкой на результаты исследования, опубликованные на сайте Phys.org.

«Лето становится длиннее и жарче, а зима короче и теплее из-за глобального потепления», - отмечают специалисты.

Новое исследование показало, что в среднем лето увеличилось с 78 до 95 дней в период с 1952 по 2011 год, а зима сократилась с 76 до 73 дней. Весна и осень также сократились со 124 до 115 дней и с 87 до 82 дней соответственно.

Продолжение этой тенденции приведет к тому, что зима будет длиться всего два месяца в 2100 году.