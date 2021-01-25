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В России хотят ввести налог на рекламу блогеров в иностранных соцсетях

Иностранные социальные сети могут обязать выплачивать подоходный налог за российских блогеров, которые зарабатывают на рекламе в соцсетях. Такое предложение было сформулировано Минцифры в плане развития отрасли информационных технологий в стране, пишут «Ведомости».

Предполагается, что проект закона будет готов к середине 2021 года и затронет платформы Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok и т. д. Разработкой законопроекта будут заниматься Минцифры, Минфин, Минэкономразвития и Федеральная налоговая служба

Отмечается, что иностранные юридические лица в качестве налоговых агентов будут обязаны уплачивать в бюджетную систему РФ «налог за российских блогеров с доходов от рекламы в блоге». Как пояснили эксперты, блогеры обычно получают деньги за рекламу на личный счет и никак его не оформляют.

Ранее, 18 февраля, стало известно, что налог для блогеров ввели в Таджикистане. Начальник главного управления налогового комитета при правительстве республики Шамсулло Кабирзода рассказал, что сотрудники ведомства изучили работу блогеров в стране и пришли к выводу, что их можно включить в список налогоплательщиков. Проведенный анализ показал, что граждане открывают собственные каналы и получают доход за счет распространения идей и мнений.

12 февраля член Общественной палаты России, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предложила ввести специальный цифровой налог на прибыль в размере 3-5% для иностранных соцсетей и поисковых систем, которые зарабатывают на деятельности в Российской Федерации.