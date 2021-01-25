В России и мире

Число случаев COVID-19 в России сократилось до минимума с 1 октября

В России за последние сутки выявили 9079 новых случаев коронавируса в 83 регионах, общее число заражений составило 4 351 553 в 85 регионах. Об этом оперативный штаб сообщил в своем Telegram-канале, пишет «Лента».

Это новый минимум по заражениям в 2021 году, предыдущий - 9445 - был зафиксирован 9 марта.

Больше всего заражений зафиксировано в Москве (1116), Санкт-Петербурге (959), Нижегородской области (378). Меньше всего — в Магаданской и Сахалинской областях, а также в Республике Алтай (по 4).

За последние сутки умерли 466 человек, за весь период — 90 275. Суточный показатель выздоровлений составил 13 350, общий — 3 945 527.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки, 9 марта, в Псковской области зарегистрировано 34 новых случая заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев инфицирования в регионе за все время пандемии возросло до 32 831. За сутки избавились от COVID-19 10 пациентов, всего – 21 775. Скончались 188 человек.