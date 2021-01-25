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Владимир Путин подписал указ о ранжировании размера выплаты на детей от 3 до 7 лет

11.03.2021 07:15|ПсковКомментариев: 0

Президент России Владимир Путин подписал указ о ранжировании выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет - она будет зависеть от среднедушевого дохода семьи.

В соответствии с документом, размер может составить 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума ребенка по региону, пишет РИА Новости.

Если среднедушевой доход семьи после получения выплаты половины прожиточного минимума ребенка не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, то ее повысят до 75%. Если же этого недостаточно, чтобы среднедушевой доход семьи был выше прожиточного минимума, тогда она составит 100%.

По указу, размер таких выплат будут пересчитывать каждый год, исходя из изменения величины прожиточного минимума для детей.

Выплата в обновленных размерах осуществляется с 1 января. Перерасчитывать их будут по заявлению, которое надо подать после 1 апреля 2021 года.

Теги: #выплаты
Источник: Псковская Лента Новостей
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