В России и мире

Вирусолог рассказал о втором годе пандемии

Начавшийся год все еще пройдет под знаком пандемии, но пик ее в мире уже пройден, рассказал вирусолог, член-корреспондент РАН, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.

«Пандемия постепенно идет к завершению. При этом не будет такого, что в один прекрасный день мы скажем - все, она закончилась», - отметил он.

По мнению вирусолога, заболеваемость будет падать, ее социальная значимость - уменьшаться, но угроза перегрузки системы здравоохранения, как это было год назад - уже очень маловероятный сценарий, пишет газета «Известия».

«При этом вирус останется с нами и продолжит циркулировать, но снятие ограничений и выход из пандемии в разных странах будет скорее вопросом политической воли и экономической целесообразности, чем вопросом медицинским», - подчеркнул Александр Лукашев.

Весной в России еще может произойти подъем заболеваемости, считает он. Летом же ограничительные меры постепенно снимут. Что касается 2022 года, то он, по словам ученого, вряд ли будет сопоставим по угрозе с 2020-м и с 2021-м.