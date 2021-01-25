В России и мире

Британский штамм коронавируса пришел в Белоруссию

Первые случаи инфицирования британским штаммом коронавируса выявили в Белоруссии. Об этом сообщили в Минздраве республики.

«Это подтвердили исследования специалистов Республиканского научно-практического центра (РНПЦ) эпидемиологии и микробиологии, - говорится в сообщении ведомства, которое приводит ТАСС. - Первые образцы британского штамма белорусские специалисты нашли у лиц, прибывших из-за рубежа: Польша, Украина, Египет. Еще несколько положительных образцов получены у лиц, инфицированных на территории страны».

Заведующая лабораторией Елена Гасич отметила, что в РНПЦ постоянно идут исследования по генотипированию и определению мутаций вируса SARS-CoV-2, циркулирующего или завозимого в страну.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, более 100 стран сообщили о случаях распространения британского варианта штамма коронавируса.