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Министр культуры Крыма выругалась на совещании

11.03.2021 16:13|ПсковКомментариев: 0

Министр культуры Крыма Арина Новосельская выругалась матом во время правительственного совещания по видеосвязи. Ее возмутила неработающая техника, пишет РИА Новости со ссылкой на «Крыминформ».

Фото: mkult.rk.gov.ru

Министр прервала выступление главы Крыма Сергея Аксенова фразой «** твою мать, поставили как обезьяне». Руководитель региона возмутился и попросил Новосельскую успокоиться. «Арина Вадимовна, успокойтесь, вы чего там? Что, вообще что ли?» - сказал Аксенов и попросил вице-премьера Михаила Назарова, курирующего министерство культуры, провести служебное расследование.

Глава Минкульта извинилась перед участниками совещания. «У меня машина отключилась, Сергей Валерьевич», - объяснила она.

Инцидент прокомментировали в Госдуме и Совете Федерации. Как считает первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, нецензурное высказывание Новосельской недопустимо, однако увольнять из-за этого ее не надо: она хорошо работает. «Во-первых, я считаю, что она, конечно, не права. Она должна была бы извиниться перед всеми присутствующими, но увольнять ее не надо. Она хороший министр, хорошо работает, я с ней знакома. Но у нас, конечно, кого угодно могут вывести участники совещания, учитывая, что там такое количество проблем в Крыму, которые очень трудно разрешимы. Я ее понимаю, но поступок не одобряю», - сказала Драпеко.

Аналогичное мнение высказал и член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков. «Конечно, такие выражения не красят министра. Но все же нецелесообразно говорить о таких суровых мерах, как увольнение. Ее профессионализм, опыт не подлежат сомнению, это должно быть главным», - убежден Цеков.

Теги: #культура #русский язык
Источник: Псковская Лента Новостей
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