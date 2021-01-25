Министр культуры Крыма выругалась на совещании

Министр культуры Крыма Арина Новосельская выругалась матом во время правительственного совещания по видеосвязи. Ее возмутила неработающая техника, пишет РИА Новости со ссылкой на «Крыминформ».
Фото: mkult.rk.gov.ru
Министр прервала выступление главы Крыма Сергея Аксенова фразой «** твою мать, поставили как обезьяне». Руководитель региона возмутился и попросил Новосельскую успокоиться. «Арина Вадимовна, успокойтесь, вы чего там? Что, вообще что ли?» - сказал Аксенов и попросил вице-премьера Михаила Назарова, курирующего министерство культуры, провести служебное расследование.
Глава Минкульта извинилась перед участниками совещания. «У меня машина отключилась, Сергей Валерьевич», - объяснила она.
Инцидент прокомментировали в Госдуме и Совете Федерации. Как считает первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, нецензурное высказывание Новосельской недопустимо, однако увольнять из-за этого ее не надо: она хорошо работает. «Во-первых, я считаю, что она, конечно, не права. Она должна была бы извиниться перед всеми присутствующими, но увольнять ее не надо. Она хороший министр, хорошо работает, я с ней знакома. Но у нас, конечно, кого угодно могут вывести участники совещания, учитывая, что там такое количество проблем в Крыму, которые очень трудно разрешимы. Я ее понимаю, но поступок не одобряю», - сказала Драпеко.
Аналогичное мнение высказал и член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков. «Конечно, такие выражения не красят министра. Но все же нецелесообразно говорить о таких суровых мерах, как увольнение. Ее профессионализм, опыт не подлежат сомнению, это должно быть главным», - убежден Цеков.