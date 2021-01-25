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Несколько стран ЕС приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca

Власти Италии, Норвегии и Исландии из соображений предосторожности решили приостановить использование препарата компании AstraZeneca для вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на регуляторов стран.

«Из-за сообщения о смертельном случае в Дании вследствие образования тромба после введения вакцины AstraZeneca Норвегия приняла решение приостановить вакцинацию этим препаратом», - говорится в сообщении Норвежского института здравоохранения.

Директор по инфекционному контролю ведомства Гейр Бухольм отметил, что Норвегия будет ждать информации, есть ли связь «между вакциной и этим случаем образования тромбов».

Итальянское агентство по лекарствам (Aifa) также распространило заявление о том, что на всей территории страны вводится запрет на использование партии препарата AstraZeneca. Там уточнили, что причинно-следственная связь между введением вакцины и произошедшим в Дании пока не установлена. Регулятор продолжает проводить проверку.

По информации France Info, аналогичное решение приняли власти Исландии.

Ранее стало известно, что Дания приостанавливает вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за жалоб на образование тромбов после введения лекарства.